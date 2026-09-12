Путин, Си и Моди взялись за руки, продемонстрировав единство на саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди продемонстрировали единство на саммите БРИКС в Нью-Дели. На этот момент обратила внимание индийская газета Hindustan Times, отметив публичный жест трёх лидеров на фоне сохраняющейся геополитической напряжённости.

Главы России, Китая и Индии взялись за руки перед участниками саммита. Hindustan Times связала этот эпизод с обстановкой вокруг встречи и подчеркнула значение совместного жеста лидеров.

«Это произошло как раз в тот момент, когда Индия принимает у себя саммит БРИКС на фоне обострения геополитической напряжённости, что придаёт особое значение их публичной демонстрации единения», — говорится в статье.

Газета также напомнила о похожем эпизоде в начале сентября. Тогда Путин, Си Цзиньпин и Моди вместе появились на саммите ШОС в Бишкеке.

Владимир Путин приехал в Индию с трёхдневным рабочим визитом. Основные мероприятия XVIII саммита БРИКС проходят в Нью-Дели 12 и 13 сентября. За время поездки российский президент провёл несколько двусторонних встреч. Он переговорил с президентами ЮАР и Египта, премьер-министрами Индии, Малайзии и Эфиопии, наследным принцем Абу-Даби и главой Нового банка развития БРИКС.