«Мой друг Путин»: Пост Моди о встрече в Дели стал вирусным в соцсетях

Публикация премьер-министра Индии Нарендры Моди о встрече с президентом России Владимиром Путиным в Дели стала вирусной, набрав более 2 миллионов положительных оценок в одной из социальных сетей.

«Рад был встретиться в Дели с моим другом, президентом Путиным, менее чем через две недели после нашей встречи в Бишкеке», — написал Моди, сопроводив пост композицией Song for Denise проекта Piano Fantasia.

Встреча лидеров прошла на полях 18-го саммита БРИКС, который проходит 12–13 сентября в комплексе «Бхарат Мандапам» в Нью-Дели.