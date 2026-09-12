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Опубликовано 12 сентября, 17:00

«Мой друг Путин»: Пост Моди о встрече в Дели стал вирусным в соцсетях

Публикация Моди о встрече с Путиным собрала более 2 млн лайков

Обложка © ТАСС / ZUMA

Обложка © ТАСС / ZUMA

Публикация премьер-министра Индии Нарендры Моди о встрече с президентом России Владимиром Путиным в Дели стала вирусной, набрав более 2 миллионов положительных оценок в одной из социальных сетей.

«Рад был встретиться в Дели с моим другом, президентом Путиным, менее чем через две недели после нашей встречи в Бишкеке», — написал Моди, сопроводив пост композицией Song for Denise проекта Piano Fantasia.

Встреча лидеров прошла на полях 18-го саммита БРИКС, который проходит 12–13 сентября в комплексе «Бхарат Мандапам» в Нью-Дели.

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Ранее Life.ru рассказывал о переговорах Путина и Моди и о «автомобильной дипломатии» между лидерами. Выступая на заседании БРИКС в Нью-Дели, Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Индии Нарендру Моди и всех индийских коллег за организацию саммита и созданную гостеприимную, доброжелательную атмосферу. Он также отметил вклад Индии в проведение встречи лидеров объединения.

Больше новостей о международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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