«Мой друг Путин»: Пост Моди о встрече в Дели стал вирусным в соцсетях
Публикация Моди о встрече с Путиным собрала более 2 млн лайков
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Публикация премьер-министра Индии Нарендры Моди о встрече с президентом России Владимиром Путиным в Дели стала вирусной, набрав более 2 миллионов положительных оценок в одной из социальных сетей.
«Рад был встретиться в Дели с моим другом, президентом Путиным, менее чем через две недели после нашей встречи в Бишкеке», — написал Моди, сопроводив пост композицией Song for Denise проекта Piano Fantasia.
Встреча лидеров прошла на полях 18-го саммита БРИКС, который проходит 12–13 сентября в комплексе «Бхарат Мандапам» в Нью-Дели.
Ранее Life.ru рассказывал о переговорах Путина и Моди и о «автомобильной дипломатии» между лидерами. Выступая на заседании БРИКС в Нью-Дели, Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Индии Нарендру Моди и всех индийских коллег за организацию саммита и созданную гостеприимную, доброжелательную атмосферу. Он также отметил вклад Индии в проведение встречи лидеров объединения.
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