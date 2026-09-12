Путин поблагодарил Моди за гостеприимство на саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Индии Нарендру Моди за организацию саммита БРИКС и созданную атмосферу для работы. Выступая на заседании объединения в Нью-Дели, российский лидер отметил доброжелательный и гостеприимный приём со стороны индийских коллег.

«Хотел бы поблагодарить премьер-министра Моди и всех наших индийских коллег за то, что они создали такую замечательную атмосферу — гостеприимную и доброжелательную для нашей работы», — сказал Путин.

Президент отметил вклад Индии в проведение встречи лидеров стран БРИКС.

В своей речи на саммите Путин заявил о необходимости совершенствования ключевых международных экономических организаций — МВФ, Всемирного банка и ВТО. Президент уверен, что эти структуры создавались в условиях, которые существенно отличались от нынешних политических и экономических реалий.