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Опубликовано 12 сентября, 11:00

Путин поблагодарил Моди за гостеприимство на саммите БРИКС

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Индии Нарендру Моди за организацию саммита БРИКС и созданную атмосферу для работы. Выступая на заседании объединения в Нью-Дели, российский лидер отметил доброжелательный и гостеприимный приём со стороны индийских коллег.

«Хотел бы поблагодарить премьер-министра Моди и всех наших индийских коллег за то, что они создали такую замечательную атмосферу — гостеприимную и доброжелательную для нашей работы», — сказал Путин.

Президент отметил вклад Индии в проведение встречи лидеров стран БРИКС.

Вместо «сада» и «джунглей»: Путин сделал заявление о будущем мира
Вместо «сада» и «джунглей»: Путин сделал заявление о будущем мира

В своей речи на саммите Путин заявил о необходимости совершенствования ключевых международных экономических организаций — МВФ, Всемирного банка и ВТО. Президент уверен, что эти структуры создавались в условиях, которые существенно отличались от нынешних политических и экономических реалий.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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