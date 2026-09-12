Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что так называемая автомобильная дипломатия действительно существует. Об этом он заявил в интервью журналисту ИА «Вести» Ольге Князевой.

Песков подтвердил существование «автомобильной дипломатии». Видео © Telegram/ ВЕСТИ

«На самом деле, я бы согласился, действительно есть автомобильная дипломатия. И совместные переезды в одной машине говорит об особом уровне отношений между лидерами», — рассказал Песков.

Так он прокомментировал фотографии премьер-министра Индии Нарендры Моди с Владимиром Путиным в кортежах в разных странах, которые показал индийский премьер. По словам Пескова, совместные переезды в автомобиле говорят об особом уровне отношений между лидерами.

Ранее Life.ru писал, что во время визита в Нью-Дели Владимир Путин остановился в отеле, где стены и экраны украсили его фотографиями с предыдущих приездов в Индию. По словам журналистов кремлёвского пула, президент традиционно останавливается в этой же гостинице, руководство которой тщательно подготовилось к визиту, так что поездка получилась почти рекурсивной: Путин приехал туда, где его встретили кадры с ним самим.