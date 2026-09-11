Путин среди Путиных: Юнашев показал эффект рекурсии в индийском отеле
Путин приехал в любимый отель в Нью-Дели и оказался среди фотографий самого себя
Обложка © Telegram / Юнашев _ LIVE
Владимир Путин во время визита в Нью-Дели остановился в отеле, где стены украсили фотографиями самого российского президента. Кадрами необычного оформления поделился журналист кремлёвского пула Александр Юнашев.
Фото © Telegram / Юнашев _ LIVE
По его словам, во время поездок в индийскую столицу Путин традиционно останавливается в одном и том же отеле. Руководство гостиницы хорошо помнит постоянного гостя и к нынешнему визиту подготовилось особенно тщательно. На установленных в отеле экранах показывают фотографии с предыдущих приездов российского лидера в Индию. В итоге нынешний визит получился почти рекурсивным: Путин приехал в отель, где его встретили кадры с Путиным.
Российский президент находится в Индии с рабочим визитом. В Нью-Дели он принимает участие в мероприятиях БРИКС и проводит двусторонние встречи. Гостиница уже отметилась необычным приёмом российской делегации.
Фото © Telegram / Юнашев _ LIVE
Ранее Life.ru рассказывал, как журналистов кремлёвского пула встретили шоколадной копией Ворот Индии.
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