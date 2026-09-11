Путин среди Путиных: Юнашев показал эффект рекурсии в индийском отеле

По его словам, во время поездок в индийскую столицу Путин традиционно останавливается в одном и том же отеле. Руководство гостиницы хорошо помнит постоянного гостя и к нынешнему визиту подготовилось особенно тщательно. На установленных в отеле экранах показывают фотографии с предыдущих приездов российского лидера в Индию. В итоге нынешний визит получился почти рекурсивным: Путин приехал в отель, где его встретили кадры с Путиным.