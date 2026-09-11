Журналистов кремлёвского пула в Индии встретили шоколадными воротами

Журналистов кремлёвского пула, прибывших в Индию на саммит БРИКС, в гостинице встретили необычным подарком — шоколадной копией Ворот Индии. Об этом рассказал корреспондент Александр Юнашев.

Ворота сопровождала тарелка с фруктами и индийское сухое красное вино.

Ворота Индии из шоколада на саммите БРИКС © Life.ru

Ранее шоколадную копию памятника «Ворота Индии» изготовили для премьера страны Нарендры Моди. Её вёз премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер. Однако высокая температура не позволила доставить конструкцию в целости — она растаяла по дороге.

«Ворота Индии» считаются одним из главных символов Нью-Дели. Каменная арка высотой 42 метра открылась в 1931 году. Памятник посвящён индийским солдатам, погибшим в военных конфликтах начала XX века.

В российскую делегацию на саммите БРИКС в Индии войдут глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, помощник президента по внешнеполитической деятельности Юрий Ушаков и заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин. Президент России Владимир Путин посетит Индию с рабочим визитом 11–13 сентября. Основная программа XVIII саммита БРИКС пройдёт в Нью-Дели 12–13 сентября. Помимо участия в заседаниях объединения, у российского лидера запланирована серия двусторонних встреч.