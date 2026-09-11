Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 сентября, 22:15

Журналистов кремлёвского пула в Индии встретили шоколадными воротами

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Журналистов кремлёвского пула, прибывших в Индию на саммит БРИКС, в гостинице встретили необычным подарком — шоколадной копией Ворот Индии. Об этом рассказал корреспондент Александр Юнашев.

Ворота сопровождала тарелка с фруктами и индийское сухое красное вино.

Ворота Индии из шоколада на саммите БРИКС © Life.ru

Ворота Индии из шоколада на саммите БРИКС © Life.ru

Ранее шоколадную копию памятника «Ворота Индии» изготовили для премьера страны Нарендры Моди. Её вёз премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер. Однако высокая температура не позволила доставить конструкцию в целости — она растаяла по дороге.

«Ворота Индии» считаются одним из главных символов Нью-Дели. Каменная арка высотой 42 метра открылась в 1931 году. Памятник посвящён индийским солдатам, погибшим в военных конфликтах начала XX века.

Путин прибыл в Нью-Дели на саммит БРИКС
Путин прибыл в Нью-Дели на саммит БРИКС

В российскую делегацию на саммите БРИКС в Индии войдут глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, помощник президента по внешнеполитической деятельности Юрий Ушаков и заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин. Президент России Владимир Путин посетит Индию с рабочим визитом 11–13 сентября. Основная программа XVIII саммита БРИКС пройдёт в Нью-Дели 12–13 сентября. Помимо участия в заседаниях объединения, у российского лидера запланирована серия двусторонних встреч.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Индия
  • БРИКС
  • Только на LIFE
  • Журналисты
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar