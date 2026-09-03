Шоколадные «Ворота Индии» от премьера Бельгии растаяли по дороге к Моди

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер рассказал о необычном дипломатическом курьёзе во время визита в Индию. Подготовленная для премьер-министра страны Нарендры Моди шоколадная копия памятника «Ворота Индии» не смогла пережить дорогу из-за высокой температуры.

Де Вевер сообщил об этом на пресс-конференции в Нью-Дели, куда прибыл во главе бельгийской делегации для обсуждения военно-технического сотрудничества. По словам политика, он хотел преподнести Моди символичный подарок — уменьшенную версию знаменитой арки из бельгийского шоколада.

«Я хотел привезти премьер-министру Моди подходящий подарок — копию памятника «Ворота Индии», выполненную из лучшего бельгийского шоколада. Но в отличие от реальной арки, которая простояла почти сто лет, шоколадная версия даже не пережила поездки в Индию», — рассказал он.

Бельгийский премьер отметил, что у него есть ещё одна копия, которая осталась в Бельгии. Он пообещал найти способ доставить её в Индию, несмотря на неудачу с первой версией. Причиной произошедшего стала жара: шоколад оказался слишком чувствительным к высоким температурам. При этом Де Вевер в шутливой форме отметил, что сладкий подарок хорошо подходит для дипломатии, но не всегда выдерживает дальние поездки.

Памятник «Ворота Индии» считается одним из главных символов Нью-Дели. Каменная арка высотой 42 метра была открыта в 1931 году в память об индийских солдатах, погибших в военных конфликтах начала XX века.

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