«Приветствовали громче, чем Моди»: Индийский бизнесмен подстерёг Путина в отеле ради фото

Индийский предприниматель так впечатлился выступлением Владимира Путина на саммите БРИКС, что подстерёг российского президента в коридоре гостиницы, чтобы сделать совместное фото. Об этом рассказал журналист кремлёвского пула Александр Юнашев.

Индийский бизнесмен подстерёг Путина в коридоре гостиницы ради фото. Видео © Telegram/Юнашев LIVE

По его словам, это произошло сразу после того, как Путин освободился с очередной двусторонней встречи. Охрана президента напряглась, но сам он отреагировал спокойно.

Позже Юнашев уточнил у бизнесмена, почему тот так хотел фотографию. Тот ответил, что на форуме БРИКС Путина приветствовали громче, чем премьер-министра Индии Нарендру Моди, «а это о многом говорит».

Ранее Life.ru писал, что во время визита в Нью-Дели Владимир Путин остановился в отеле, где стены и экраны украсили фотографиями самого российского президента с предыдущих приездов в Индию. По словам журналистов Кремлёвского пула, Путин традиционно останавливается в этом же отеле, и руководство гостиницы тщательно подготовилось к его визиту, так что поездка получилась почти рекурсивной: президент приехал туда, где его встретили кадры с ним самим.