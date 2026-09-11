Путин рассказал Моди о контактах с США и разговоре с Трампом

Президент России Владимир Путин проинформировал премьер-министра Индии Нарендру Моди о последних контактах Москвы с американскими переговорщиками. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Президент информировал о последних наших контактах с американскими представителями, включая телефонный разговор с [президентом США Дональдом] Трампом», — сказал он.

Украинская тематика также обсуждалась во время двусторонней встречи в Нью-Дели, отметил помощник президента.

Помимо международной повестки, Владимир Путин и Нарендра Моди обсудили ключевые направления российско-индийского сотрудничества. Речь шла о взаимодействии в политике, экономике, обороне, энергетике и космосе, а также о трудовой мобильности и связях между гражданами двух стран.