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Опубликовано 11 сентября, 15:12

Путин рассказал Моди о контактах с США и разговоре с Трампом

Нарендра Моди и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Нарендра Моди и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин проинформировал премьер-министра Индии Нарендру Моди о последних контактах Москвы с американскими переговорщиками. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Президент информировал о последних наших контактах с американскими представителями, включая телефонный разговор с [президентом США Дональдом] Трампом», — сказал он.

Украинская тематика также обсуждалась во время двусторонней встречи в Нью-Дели, отметил помощник президента.

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Помимо международной повестки, Владимир Путин и Нарендра Моди обсудили ключевые направления российско-индийского сотрудничества. Речь шла о взаимодействии в политике, экономике, обороне, энергетике и космосе, а также о трудовой мобильности и связях между гражданами двух стран.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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