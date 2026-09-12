МИД Индии ушёл от ответа на вопрос об Украине после саммита БРИКС

Секретарь по экономическим отношениям МИД Индии Судхакар Далела не стал отдельно комментировать тему Украины после заседания лидеров БРИКС в Нью-Дели.

Журналист Swedish Radio спросил дипломата, пытались ли участники саммита убедить Россию прекратить конфликт на Украине.

В ответ Далела сослался на общую позицию БРИКС. По его словам, объединение выступает за урегулирование конфликтов через диалог и дипломатию.

При этом дипломат отказался обсуждать конкретные геополитические вопросы. Он подчеркнул, что позиция объединения уже отражена в Делийской декларации. Документ был принят лидерами БРИКС единогласно. В нём говорится о соблюдении международного права, принципов Устава ООН и мирном разрешении споров.

Ранее Life.ru сообщал, что страны БРИКС единогласно приняли Делийскую декларацию по итогам XVIII саммита. Премьер Индии Нарендра Моди заявил, что ни один из участников не высказал возражений против документа. В декларации страны подтвердили приверженность международному праву, многополярности и мирному урегулированию споров.