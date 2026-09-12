Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 сентября, 15:22

МИД Индии ушёл от ответа на вопрос об Украине после саммита БРИКС

Обложка © ТАСС / ЕРА / DIVYAKANT SOLANKI

Обложка © ТАСС / ЕРА / DIVYAKANT SOLANKI

Секретарь по экономическим отношениям МИД Индии Судхакар Далела не стал отдельно комментировать тему Украины после заседания лидеров БРИКС в Нью-Дели.

Журналист Swedish Radio спросил дипломата, пытались ли участники саммита убедить Россию прекратить конфликт на Украине.

В ответ Далела сослался на общую позицию БРИКС. По его словам, объединение выступает за урегулирование конфликтов через диалог и дипломатию.

При этом дипломат отказался обсуждать конкретные геополитические вопросы. Он подчеркнул, что позиция объединения уже отражена в Делийской декларации. Документ был принят лидерами БРИКС единогласно. В нём говорится о соблюдении международного права, принципов Устава ООН и мирном разрешении споров.

«Матушка-земля» зазвучала в Нью-Дели: Индия показала встречу Путина и Моди
«Матушка-земля» зазвучала в Нью-Дели: Индия показала встречу Путина и Моди

Ранее Life.ru сообщал, что страны БРИКС единогласно приняли Делийскую декларацию по итогам XVIII саммита. Премьер Индии Нарендра Моди заявил, что ни один из участников не высказал возражений против документа. В декларации страны подтвердили приверженность международному праву, многополярности и мирному урегулированию споров.

Больше новостей о международной дипломатии — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Индия
  • БРИКС
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar