Страны БРИКС единогласно приняли Делийскую декларацию по итогам XVIII саммита

Страны БРИКС единогласно приняли итоговую декларацию XVIII саммита в Нью-Дели, объявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Документ предусматривает дальнейшее реформирование международной системы управления.

В декларации участники БРИКС подтвердили намерение добиваться более справедливой и эффективной модели многостороннего взаимодействия.

«Мы вновь подтверждаем приверженность реформированию и совершенствованию глобального управления путем продвижения более справедливой, равноправной, гибкой, эффективной и представительной международной системы», — сказано в декларации.

В документе также отмечается необходимость адаптации существующей архитектуры международных отношений к современным реалиям. Страны БРИКС заявили о поддержке укрепления многосторонности, многополярности и роли международного права. Участники объединения подчеркнули центральное значение ООН в системе международных отношений и заявили о необходимости сотрудничества государств для поддержания мира, безопасности и устойчивого развития.

«Никто из членов не высказал возражений. Делийская декларация 2026 года принята единогласно», — заявил он.

Моди назвал встречу содержательной и конструктивной. По его словам, несмотря на различия в подходах, участники подтвердили общую приверженность сотрудничеству в рамках БРИКС. Премьер Индии также заявил, что управлять меняющимся миром с помощью старых международных институтов уже невозможно. По его мнению, реформы необходимы сразу по трём направлениям: представительство, способность реагировать на вызовы и формирование правил.

Сейчас в БРИКС входят 11 государств. По данным индийского правительства, на них приходится почти половина населения мира, около 40% мирового ВВП и 26% глобальной торговли. В завершение заседания Моди представил две почтовые марки, выпущенные к 20-летию БРИКС.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин назвал БРИКС площадкой, где формируются контуры нового справедливого и демократического миропорядка. Российский лидер сделал это заявление на встрече с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом. Путин также приветствовал участие Малайзии в работе объединения в статусе государства-партнёра.