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Регион
Опубликовано 12 сентября, 11:33

Страны БРИКС единогласно приняли Делийскую декларацию по итогам XVIII саммита

Обложка © ТАСС / АР / Manish Swarup

Обложка © ТАСС / АР / Manish Swarup

Страны БРИКС единогласно приняли итоговую декларацию XVIII саммита в Нью-Дели, объявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Документ предусматривает дальнейшее реформирование международной системы управления.

В декларации участники БРИКС подтвердили намерение добиваться более справедливой и эффективной модели многостороннего взаимодействия.

«Мы вновь подтверждаем приверженность реформированию и совершенствованию глобального управления путем продвижения более справедливой, равноправной, гибкой, эффективной и представительной международной системы», — сказано в декларации.

В документе также отмечается необходимость адаптации существующей архитектуры международных отношений к современным реалиям. Страны БРИКС заявили о поддержке укрепления многосторонности, многополярности и роли международного права. Участники объединения подчеркнули центральное значение ООН в системе международных отношений и заявили о необходимости сотрудничества государств для поддержания мира, безопасности и устойчивого развития.

«Никто из членов не высказал возражений. Делийская декларация 2026 года принята единогласно», — заявил он.

Моди назвал встречу содержательной и конструктивной. По его словам, несмотря на различия в подходах, участники подтвердили общую приверженность сотрудничеству в рамках БРИКС. Премьер Индии также заявил, что управлять меняющимся миром с помощью старых международных институтов уже невозможно. По его мнению, реформы необходимы сразу по трём направлениям: представительство, способность реагировать на вызовы и формирование правил.

Сейчас в БРИКС входят 11 государств. По данным индийского правительства, на них приходится почти половина населения мира, около 40% мирового ВВП и 26% глобальной торговли. В завершение заседания Моди представил две почтовые марки, выпущенные к 20-летию БРИКС.

Путин поблагодарил Моди за гостеприимство на саммите БРИКС
Путин поблагодарил Моди за гостеприимство на саммите БРИКС

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин назвал БРИКС площадкой, где формируются контуры нового справедливого и демократического миропорядка. Российский лидер сделал это заявление на встрече с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом. Путин также приветствовал участие Малайзии в работе объединения в статусе государства-партнёра.

Главные события саммита и международной дипломатии — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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