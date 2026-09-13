Тема Украины оставалась в фокусе двусторонних встреч Путина на саммите БРИКС

Вопрос украинского урегулирования находился в центре внимания во время двусторонних встреч, проведённых президентом России Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Индии.

Об этом сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков в беседе с газетой «Известия».

Представитель Кремля дал утвердительный ответ на вопрос журналистов о том, поднималась ли эта проблема в ходе диалогов на высшем уровне, подчеркнув, что данное направление стало одним из основных в графике переговоров главы государства.

На полях масштабного международного форума российский лидер провел целую серию встреч с зарубежными коллегами, предметно обсудив с ними вызовы международной безопасности и ключевые региональные конфликты.

Ранее сообщалось, что Кушнер назвал территориальный вопрос самым сложным пунктом консультаций по украинскому урегулированию. По его словам, обсуждение этой темы напрямую зависит от положения на линии боевого соприкосновения. Он допустил возможность мирного соглашения, если Киев согласится отступить до линии, на которой настаивает Москва. При этом Кушнер отметил, что украинская сторона пока не готова принять такой вариант.