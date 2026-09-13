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Опубликовано 13 сентября, 05:17

Песков подробно объяснил жёсткое предупреждение Путина Европе

Песков: Путин предупреждал Запад об ошибках при отправке военных на Украину

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал позицию Владимира Путина относительно потенциальной отправки армейских подразделений западных стран в зону текущего конфликта. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что данное предупреждение было направлено на предотвращение фатальных просчетов со стороны зарубежных партнеров Киева.

«Он в целом говорил об ошибках, которые делаются и какие могут делаться. То, что заставляет европейцев думать о какой-то политической альтернативе», — сказал Песков газете «Известия».

Песков: Путин довёл до европейцев позицию о войсках на Украине
Песков: Путин довёл до европейцев позицию о войсках на Украине

Ранее российский лидер в ходе визита в Нью-Дели прямо указал, что появление европейских контингентов на украинской территории станет фактическим началом войны с нашей страной. Таким образом, Москва стремится побудить зарубежных стратегов пересмотреть текущий опасный курс и отказаться от шагов, ведущих к прямой эскалации противостояния.

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Оксана Попова
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