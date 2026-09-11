Путин: Ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией

Президент России Владимир Путин заявил, что возможное направление европейских войск на территорию Украины будет расценено Москвой как начало войны. Об этом он сообщил журналистам по итогам саммита БРИКС в Нью-Дели.

«Сейчас европейские глобалисты думают о том, как бы вводить войска на территорию Украины. Если они направят войска на Украину, это значит — война с Россией. И граждане это понимают. И поэтому такие результаты на выборах», — подчеркнул глава государства.

Путин обратил внимание на связь между настроениями европейских избирателей и политикой их правительств в отношении украинского конфликта. По его словам, граждане европейских стран осознают риски возможной эскалации и прямого военного столкновения с Россией, что отражается на результатах голосования в странах ЕС.

Заявление российского лидера прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий в европейских столицах о форматах дальнейшей поддержки Киева. Ранее некоторые европейские политики допускали возможность отправки военных инструкторов или миротворческих контингентов на территорию Украины, однако эти идеи встречали сопротивление как внутри отдельных стран, так и на уровне Евросоюза в целом.

Путин подчеркнул, что Россия рассматривает любое появление иностранных войск на украинской территории как прямую угрозу своей безопасности и будет вынуждена реагировать соответственно.

Ранее Путин заявил о готовности России укреплять мировую энергобезопасность. РФ открыта к интересным многообещающим инициативам в промышленности, торговле, туризме, отметил глава государства.