Президент России Владимир Путин отказался давать оценку результатам выборов в Германии и успеху партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Глава государства заявил, что не намерен вмешиваться в обсуждение внутриполитических процессов ФРГ.

«Не хочу и не буду комментировать события внутриполитического характера в Германии, но всё, что происходит в Европе в целом — это результат системных ошибок глобалистов в области политики безопасности», — сказал Путин.

При этом российский президент отдельно высказался о ситуации в Европе. По его словам, происходящие там события связаны с решениями, которые глобалисты принимали в сфере политики безопасности. Путин назвал эти просчёты системными.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что победившая на выборах в Саксонии-Анхальте «Альтернатива для Германии» якобы готова «выдать» страну Владимиру Путину. По его словам, политика партии способна поставить под угрозу безопасность Германии и её союзников.