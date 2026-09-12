Песков: Путин довёл до европейцев позицию о войсках на Украине

Президент России Владимир Путин довёл до европейцев позицию о вводе войск на Украину в предельно конкретной и понятной манере. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту ИА «Вести» Ольге Князевой.

«Это не красная линия, это позиция России, причем доведенная до всего мира, в первую очередь до европейцев, в предельно конкретной и понятной манере», — подчеркнул Песков, комментируя заявление Путина о последствиях введения европейского военного контингента на Украину.

Накануне Владимир Путин заявил журналистам, что возможное направление европейских войск на территорию Украины Москва расценит как начало войны с Россией. Он связал настроения европейских избирателей с политикой их правительств, отметив, что граждане осознают риски прямой эскалации, что отражается на результатах выборов в ЕС. Заявление прозвучало на фоне дискуссий о дальнейшей поддержке Киева, включая возможную отправку инструкторов или миротворцев, которые встречают сопротивление.