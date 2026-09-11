Путин заявил о готовности России укреплять мировую энергобезопасность

Россия готова вместе с партнёрами вносить вклад в обеспечение мировой энергетической и продовольственной безопасности. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на Деловом форуме БРИКС в Нью-Дели.

«Россия открыта к интересным многообещающим инициативам в промышленности, торговле, туризме. Готовы с партнёрами вносить вклад в обеспечение мировой энергетической и продовольственной безопасности», — сказал российский лидер.

Отдельно Путин призвал совместно формировать надёжные глобальные торговые маршруты. В качестве примеров он назвал Трансарктический транспортный коридор и международный транспортный коридор «Север — Юг». Президент также подчеркнул готовность Москвы развивать с партнёрами по БРИКС проекты в промышленности, торговле и туристической сфере.

Путин находится в Индии с рабочим визитом. Основные мероприятия саммита БРИКС в Нью-Дели пройдут 12–13 сентября. Ранее Life.ru рассказывал о программе поездки российского лидера и его участии в мероприятиях объединения.