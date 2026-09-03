«По-современному и по-атомному»: Путин призвал наращивать энергетику России

России необходимо наращивать производство электроэнергии и одновременно развивать разные направления энергетики. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарной сессии ВЭФ-2026.

«А что касается энергетики, здесь тоже будем действовать по-современному. Здесь много задач. Очень много. Нужно создавать новые генерации», — сказал он.

В числе приоритетов президент назвал гидроэнергетику, солнечные и ветровые электростанции, а также атомную генерацию. Развивать, по словам Путина, следует как крупные атомные энергоблоки, так и установки небольшой мощности. В качестве примера он привёл первую российскую плавучую атомную электростанцию малой мощности, появившуюся на Севере.

Сейчас в стране уже ведётся строительство дополнительных объектов такого типа. Путин отметил, что Россия остаётся единственной страной, которая не только обсуждает перспективы малой атомной энергетики, но и реализует соответствующие проекты.

Различные варианты маломощных атомных установок российская сторона предлагает зарубежным партнёрам и потенциальным заказчикам. При этом, как подчеркнул президент, другие государства пока не используют и не строят такие энергоблоки для собственных нужд.

Ранее Путин раскрыл планы развития энергетики Дальнего Востока до 2050 года. По словам президента, надёжное энергоснабжение необходимо для технологического и промышленного роста региона. При разработке программы власти учли планы разных отраслей.