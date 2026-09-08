Песков заявил о поддержке мирных инициатив Индии и Трампа по Украине

Российская сторона положительно относится к любым зарубежным шагам, направленным на дипломатическое завершение кризиса вокруг Украины. Позицию руководства страны озвучил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с индийскими журналистами.

Официальная Москва подчеркивает открытость к реальным переговорным процессам, способным остановить текущее противостояние. Власти готовы внимательно изучать практические предложения партнеров.

В Кремле отдельно отметили стремление Нью-Дели выступить посредником в диалоге. Кроме того, положительную реакцию вызвала активность избранного лидера Соединённых Штатов Дональда Трампа.

«Мы приветствуем любые попытки внести какой-либо вклад в дело урегулирования украинского конфликта. Мы приветствуем готовность индийской стороны внести свой вклад. Мы приветствует усилия президента США Дональда Трампа», — подчеркнул спикер Кремля.

Ранее стало известно, что Россия сохраняет готовность к мирному урегулированию конфликта на Украине. Москва открыта к переговорному процессу и не исключает возвращения к трёхстороннему формату с участием России, США и Украины.