От энергетики до Чёрного моря: Индия представила новую схему перемирия на Украине

Индия предложила собственный план перемирия на Украине, состоящий из трёх пунктов. Инициатива направлена в том числе на защиту торговли зерном и энергоносителями, сообщает Hindustan Times со ссылкой на источники.

Нью-Дели выступил за отказ от атак на энергетические объекты и другую инфраструктуру. Ещё одна мера должна обеспечить беспрепятственное движение грузов через черноморские порты. Завершает список требование не наносить удары по коммерческим судам в этой акватории.

Собеседники издания отмечают, что индийский вариант отличается от идей Египта, Турции и США. Он одновременно затрагивает наземные объекты и безопасность морских перевозок. Свою позицию республика довела до украинского руководства во время сентябрьского визита главы МИД Субраманьяма Джайшанкара в Киев.

Заинтересованность Нью-Дели связана в том числе с экономикой. Республика рассчитывает сохранить стабильное поступление российских энергоносителей и беспрепятственную работу важных торговых маршрутов.