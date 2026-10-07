От энергетики до Чёрного моря: Индия представила новую схему перемирия на Украине
Индия предложила свой план перемирия на Украине из трёх пунктов
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Индия предложила собственный план перемирия на Украине, состоящий из трёх пунктов. Инициатива направлена в том числе на защиту торговли зерном и энергоносителями, сообщает Hindustan Times со ссылкой на источники.
Нью-Дели выступил за отказ от атак на энергетические объекты и другую инфраструктуру. Ещё одна мера должна обеспечить беспрепятственное движение грузов через черноморские порты. Завершает список требование не наносить удары по коммерческим судам в этой акватории.
Собеседники издания отмечают, что индийский вариант отличается от идей Египта, Турции и США. Он одновременно затрагивает наземные объекты и безопасность морских перевозок. Свою позицию республика довела до украинского руководства во время сентябрьского визита главы МИД Субраманьяма Джайшанкара в Киев.
Заинтересованность Нью-Дели связана в том числе с экономикой. Республика рассчитывает сохранить стабильное поступление российских энергоносителей и беспрепятственную работу важных торговых маршрутов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия благодарна Индии за идеи и готовность содействовать урегулированию украинского конфликта. По его словам, страна действительно вносит вклад в этот процесс. Ещё в августе премьер Нарендра Моди предлагал Владимиру Путину обсудить украинское урегулирование. Тогда индийский лидер подчёркивал, что Нью-Дели поддерживает мирные инициативы и выступает за скорейшее прекращение боевых действий. В Москве ранее заявляли, что безопасность Чёрного моря должна стать частью будущих договорённостей по Украине.
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