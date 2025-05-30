Песков: Безопасность в Чёрном море будет частью договорённостей по Украине
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Безопасность судоходства в Чёрном море должна стать одним из пунктов договорённостей между Россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вырабатывается перечень условий, будет согласовываться перечень условий для временного перемирия, и таким образом безопасность судоходства в Чёрном море так или иначе станет составной частью вероятных будущих пониманий», — сказал представитель Кремля на брифинге в ответ на вопрос о прогрессе в реализации Черноморской инициативы.
Напомним, Черноморская инициатива обсуждалась на встрече России и США в марте в Эр-Рияде. После переговоров Кремль опубликовал заявление, где говорилось, что стороны договорились о реализации Черноморской инициативы, направленной на обеспечение безопасности судоходства в регионе. В рамках соглашения предусмотрены следующие меры: отказ от применения силы, запрет на использование гражданских судов в военных целях, а также проведение инспекций для контроля за соблюдением этих правил. Однако вступление договорённостей в силу возможно только после выполнения ряда условий, включая снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
Ранее ЕС представил план по обеспечению безопасности судоходства в Чёрном море, который предполагает сотрудничество всех прибрежных государств, кроме РФ. Стратегию, разработанную Еврокомиссией, презентовала в Брюсселе глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Согласно плану, страны-участницы займутся мониторингом судоходных путей, контролем портовой деятельности и защитой критической морской инфраструктуры.