Взрыв в Ставрополе
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 мая, 10:32

Песков: Безопасность в Чёрном море будет частью договорённостей по Украине

Обложка © РИА Новости / Константин Михальчевский

Обложка © РИА Новости / Константин Михальчевский

Безопасность судоходства в Чёрном море должна стать одним из пунктов договорённостей между Россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вырабатывается перечень условий, будет согласовываться перечень условий для временного перемирия, и таким образом безопасность судоходства в Чёрном море так или иначе станет составной частью вероятных будущих пониманий», — сказал представитель Кремля на брифинге в ответ на вопрос о прогрессе в реализации Черноморской инициативы.

Напомним, Черноморская инициатива обсуждалась на встрече России и США в марте в Эр-Рияде. После переговоров Кремль опубликовал заявление, где говорилось, что стороны договорились о реализации Черноморской инициативы, направленной на обеспечение безопасности судоходства в регионе. В рамках соглашения предусмотрены следующие меры: отказ от применения силы, запрет на использование гражданских судов в военных целях, а также проведение инспекций для контроля за соблюдением этих правил. Однако вступление договорённостей в силу возможно только после выполнения ряда условий, включая снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.

В Крыму назвали пиратством захват Украиной сухогруза в Чёрном море
В Крыму назвали пиратством захват Украиной сухогруза в Чёрном море

Ранее ЕС представил план по обеспечению безопасности судоходства в Чёрном море, который предполагает сотрудничество всех прибрежных государств, кроме РФ. Стратегию, разработанную Еврокомиссией, презентовала в Брюсселе глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Согласно плану, страны-участницы займутся мониторингом судоходных путей, контролем портовой деятельности и защитой критической морской инфраструктуры.

Александр Юнашев
  • Новости
  • Украина
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar