Каллас: ЕС хотят контролировать безопасность Чёрного моря без России
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Европейский Союз представил план по обеспечению безопасности судоходства в Чёрном море, который предполагает сотрудничество всех прибрежных государств, кроме России. Стратегия, разработанная Еврокомиссией, была представлена в Брюсселе главой дипломатии ЕС Каей Каллас. Согласно плану, страны-участницы возьмут на себя мониторинг судоходных путей, контроль портовой деятельности и защиту критической морской инфраструктуры.
«Создание черноморского хаба по морской безопасности позволит укрепить безопасность на море, защиту критической инфраструктуры и морской экологии», — сказала Каллас.
Ключевыми направлениями работы станут регулярное патрулирование, предотвращение незаконной деятельности и обеспечение прозрачности морских операций. Особое внимание будет уделено противодействию попыткам обхода международных санкций против России через черноморские маршруты.
Ранее политологи рассказали, что на фоне нарастания геополитической напряжённости Великобритания, Франция и Украина ведут консультации о введении ограничительных мер против российского судоходства в акваториях Чёрного и Балтийского морей. По информации аналитиков, рассматривается комплекс мер воздействия на российские торговые суда, включая применение гибридных методов.