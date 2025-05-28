Каллас: ЕС хотят контролировать безопасность Чёрного моря без России

Европейский Союз представил план по обеспечению безопасности судоходства в Чёрном море, который предполагает сотрудничество всех прибрежных государств, кроме России. Стратегия, разработанная Еврокомиссией, была представлена в Брюсселе главой дипломатии ЕС Каей Каллас. Согласно плану, страны-участницы возьмут на себя мониторинг судоходных путей, контроль портовой деятельности и защиту критической морской инфраструктуры.

«Создание черноморского хаба по морской безопасности позволит укрепить безопасность на море, защиту критической инфраструктуры и морской экологии», — сказала Каллас.

Ключевыми направлениями работы станут регулярное патрулирование, предотвращение незаконной деятельности и обеспечение прозрачности морских операций. Особое внимание будет уделено противодействию попыткам обхода международных санкций против России через черноморские маршруты.