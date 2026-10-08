Частичных решений не хватит: Песков объяснил подход России к урегулированию на Украине

Договорённости по урегулированию конфликта на Украине должны быть комплексными, поскольку отдельные соглашения не позволят добиться полноценного мира. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы неоднократно говорили, что какие-то фрагментарные решения и фрагментарные договоренности не позволят выйти нам на комплексное урегулирование. Оно очень сложное, и оно должно быть комплексное», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Москва уже озвучивала такую позицию при обсуждении инициативы Турции и ООН о прекращении огня в Чёрном море. Тогда Песков пояснил, что Россия заинтересована не во временном перемирии, а в долгосрочном мире.

При этом переговорный процесс пока не возобновился. Ранее Life.ru сообщал, что в Кремле не увидели продвижения Киева к переговорам. Песков также выразил мнение, что европейские страны продолжают препятствовать возвращению сторон к диалогу. Между тем в США заявили о постоянных контактах с Москвой и Киевом. По словам американского министра энергетики Криса Райта, администрация Дональда Трампа поддерживает общение с обеими сторонами ради прекращения боевых действий.