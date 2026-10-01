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Регион
Опубликовано 1 октября, 12:37

Кремль не увидел движения к переговорам: Песков указал на позицию Украины и Европы

Песков: Украина не стала ближе к переговорам

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Украина не стала ближе к возобновлению переговоров с Россией, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, европейские страны также не приблизились к переговорному процессу.

«Вряд ли можем признать, что Украина стала ближе. Не стала ближе к переговорам. Европа не стала ближе к переговорам и продолжает мешать возобновлению переговорного процесса», — заявил представитель Кремля.

Так Песков ответил на вопрос о том, как за последний год изменилась ситуация вокруг возможных переговоров. Журналисты напомнили, что на предыдущем заседании клуба «Валдай» Владимир Путин выражал надежду на возвращение Украины к диалогу.

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Ранее Песков также заявлял, что Москва не видит предпосылок для выхода на мирные переговоры, хотя российская сторона сохраняет открытость к ним. Он связывал ситуацию в том числе с продолжающейся милитаризацией Украины и действиями европейских государств.

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Александр Юнашев
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