Песков указал на стремительную милитаризацию Европы

Европейские страны на фоне стремительной милитаризации продолжают оказывать военную поддержку Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, речь идёт не только о поставках вооружений. Европейские государства также направляют на Украину инструкторов, амуницию и боеприпасы.

«На фоне стремительной милитаризации Европы и европейских государств. Причём на Украину они посылают своих инструкторов, амуницию, боеприпасы, то есть напрямую… Разумеется, если вы принимаете участие в войне на чьей-то стороне, это не может не иметь последствий самого разного характера», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что Москва рассматривает подобные действия европейских государств в контексте их участия в конфликте.

Ранее в ЕС потребовали резко ускорить милитаризацию до 2030 года. В документе говорится о необходимости «решительных изменений» в масштабах и темпах оборонных инвестиций.