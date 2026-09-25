Евросоюз использует проекты с громкими названиями вроде «стены дронов» от России, чтобы объяснить населению растущие расходы на милитаризацию. Такое мнение в интервью РИА «Новости» высказал директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

По словам дипломата, подобные инициативы играют для ЕС важную роль наряду с распространением антироссийских настроений. Масленников считает, что с их помощью европейским властям проще обосновывать увеличение военных бюджетов.

«Они необходимы для того, чтобы оправдать в глазах европейских налогоплательщиков резкое увеличение военных бюджетов в ущерб социально-экономическим программам», — заявил представитель МИД.

Ранее Life.ru писал, что в Литве признали отсутствие отдельного проекта «стены дронов». Исполняющий обязанности министра обороны страны Робертас Каунас тогда заявил, что в ведомстве нет программы с таким названием и запланированных специально под неё закупок, хотя работа над средствами противодействия беспилотникам ведётся.