Амбициозный литовский проект «Стена дронов» оказался лишь громким сотрясанием воздуха

Исполняющий обязанности министра обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что в ведомстве не существует проекта «стены дронов» и закупки по нему не ведутся. Его слова приводит агентство Sputnik Литва.

Каунас отметил, что в Минобороны ранее звучали обсуждения этой темы, однако отдельной программы под таким названием в структуре нет, а значит и плановых закупок под неё не оформлялось. При этом он добавил, что работа по созданию системы противодействия беспилотникам в литовском оборонном ведомстве началась ещё в январе–феврале этого года.