Амбициозный литовский проект «Стена дронов» оказался лишь громким сотрясанием воздуха
И.о. министра обороны Литвы Каунас признал отсутствие проекта «стены дронов»
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Исполняющий обязанности министра обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что в ведомстве не существует проекта «стены дронов» и закупки по нему не ведутся. Его слова приводит агентство Sputnik Литва.
Каунас отметил, что в Минобороны ранее звучали обсуждения этой темы, однако отдельной программы под таким названием в структуре нет, а значит и плановых закупок под неё не оформлялось. При этом он добавил, что работа по созданию системы противодействия беспилотникам в литовском оборонном ведомстве началась ещё в январе–феврале этого года.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа утверждал, что первая стадия инициативы по созданию «стены дронов» может быть завершена к 2028 году. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя европейские инициативы по созданию подобных «стен», заявлял, что история показывает негативный опыт подобных проектов и сам подход вызывает вопросы. В Румынии эту фантастическую инициативу откровенно разнесли. И поводы для недоверия были — экс-министр обороны Литвы Довиле Шакалене и вовсе говорила, что представляет проект, как стену «в Игре престолов».
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