«Этого пока недостаточно»: В ЕС потребовали резко ускорить милитаризацию до 2030 года

Европейское оборонное агентство выступило с призывом значительно ускорить модернизацию вооружённых сил Евросоюза и быстро нарастить возможности его военной промышленности. К такому выводу пришло агенство в докладе, подготовленном для лидеров ЕС, сообщает Reuters.

В документе говорится о необходимости «решительных изменений» в масштабах и темпах оборонных инвестиций. Нынешних планов стран ЕС, по оценке агентства, недостаточно для устранения ключевых пробелов в вооружённых силах сообщества.

Среди проблемных направлений EDA называет противовоздушную и противоракетную оборону, сухопутные войска, военно-морские силы, запасы боеприпасов и беспилотные системы. Агентство считает, что Евросоюзу необходимо двигаться «значительно быстрее», чтобы обеспечить заявленную оборонную готовность к 2030 году.

При этом в докладе признаётся рост расходов, развитие военных возможностей и увеличение промышленной готовности. Однако эти вложения, по оценке EDA, пока не обеспечили ЕС достаточного количества развёртываемых, устойчивых и совместимых между собой сил.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что ЕС и НАТО создадут экспертную группу высокого уровня с участием Украины. По её словам, она должна подготовить рекомендации, как быстрее закрыть слабые места в вооружённых силах Европы, поскольку, как отметила Каллас, «мы действуем недостаточно быстро, но уровень угрозы растёт».