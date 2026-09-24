«Этого пока недостаточно»: В ЕС потребовали резко ускорить милитаризацию до 2030 года
Оборонное агентство ЕС призвало резко ускорить перевооружение Европы
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MantasVD
Европейское оборонное агентство выступило с призывом значительно ускорить модернизацию вооружённых сил Евросоюза и быстро нарастить возможности его военной промышленности. К такому выводу пришло агенство в докладе, подготовленном для лидеров ЕС, сообщает Reuters.
В документе говорится о необходимости «решительных изменений» в масштабах и темпах оборонных инвестиций. Нынешних планов стран ЕС, по оценке агентства, недостаточно для устранения ключевых пробелов в вооружённых силах сообщества.
Среди проблемных направлений EDA называет противовоздушную и противоракетную оборону, сухопутные войска, военно-морские силы, запасы боеприпасов и беспилотные системы. Агентство считает, что Евросоюзу необходимо двигаться «значительно быстрее», чтобы обеспечить заявленную оборонную готовность к 2030 году.
При этом в докладе признаётся рост расходов, развитие военных возможностей и увеличение промышленной готовности. Однако эти вложения, по оценке EDA, пока не обеспечили ЕС достаточного количества развёртываемых, устойчивых и совместимых между собой сил.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что ЕС и НАТО создадут экспертную группу высокого уровня с участием Украины. По её словам, она должна подготовить рекомендации, как быстрее закрыть слабые места в вооружённых силах Европы, поскольку, как отметила Каллас, «мы действуем недостаточно быстро, но уровень угрозы растёт».
Больше новостей о решениях Евросоюза, НАТО и международной безопасности — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.