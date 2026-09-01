«Закрыть пробелы в обороне»: Каллас заявила о создании военной группы ЕС и НАТО с участием Украины

Евросоюз и НАТО намерены сформировать экспертную группу высокого уровня, куда войдут и представители Украины. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас после неформальной встречи министров обороны стран ЕС, которая прошла на ирландском курорте «Лощина друидов».

По словам Каллас, задача новой структуры — подготовить рекомендации, как быстрее закрыть слабые места в вооружённых силах европейских государств.

«Мы действуем недостаточно быстро, но уровень угрозы растёт, поэтому мы хотим привлечь самые яркие умы, чтобы они ответили на вопрос, как мы можем в кратчайшие сроки закрыть имеющиеся военные пробелы в Европе», — заявила глава евродипломатии.

Церемонию запуска группы, по её словам, проведут уже на следующей неделе, однако весь состав участников пока не раскрывается. Каллас пояснила, что большинство стран ЕС одновременно состоят и в НАТО, поэтому две организации должны работать сообща. Отдельно она отметила, что к работе решили подключить Украину.

Как ранее сообщал Life.ru, Евросоюз ищет для Киева ракеты к системам противовоздушной обороны, у которых заканчивается срок хранения. По словам Каллас, некоторые страны объединения ещё располагают такими боеприпасами и могли бы передать их Украине. Она назвала нехватку ракет для ПВО главной проблемой Киева.