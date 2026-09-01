Каллас охладила надежды Киева: Конкретики по ПВО ждать не стоит

Киеву не следует рассчитывать на конкретные договорённости о поставках средств противовоздушной обороны по итогам встречи министров обороны Евросоюза в Ирландии. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

«Это неформальная встреча, поэтому мы сегодня не принимаем никаких конкретных решений», — пояснила она.

Напомним, во вторник главы оборонных ведомств стран ЕС собрались, чтобы обсудить дальнейшую военную поддержку Украины. К переговорам присоединились также представители Киева и НАТО. Среди тем — взаимодействие оборонной промышленности объединения и Украины, военная часть европейского кредита, а также будущее «Европейского фонда мира».

Украина в настоящее время сталкивается с острой нехваткой зенитных ракет для систем ПВО, что привело к критическому снижению её обороноспособности против воздушных атак. Ключевые комплексы, такие как Patriot, фактически парализованы из-за истощения запасов перехватчиков — в этом году Украина получила лишь около четверти от объёма поставок за аналогичный период прошлого года, а имеющееся количество ракет составляет менее 10 % от реально необходимого минимума. Последствия этого дефицита уже очевидны: в июле украинским силам удалось перехватить лишь около 15 % из 195 российских баллистических ракет, а в августе показатель эффективности ПВО приблизился к нулю. Западные союзники не могут восполнить эту брешь из-за опустевших собственных складов, недостаточных производственных мощностей и отвлечения ресурсов на конфликт на Ближнем Востоке, и с приближением зимы под угрозой оказываются энергетическая инфраструктура и системы жизнеобеспечения страны.

До этого Life.ru рассказывал, что в Евросоюзе без особого энтузиазма отнеслись к просьбе Владимира Зеленского быстрее перевести Киеву часть кредита. Как писало издание Politico, украинский лидер настаивает на ускорении выплат, но европейские государства реагируют осторожно. Из средств на военные нужды Еврокомиссия к этому моменту одобрила закупки примерно на 22 миллиарда евро, из которых Украине перечислили 8,5 миллиарда.