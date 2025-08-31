Европейские члены НАТО и Канада продолжают резко наращивать военные расходы, запланировав на 2025 год увеличение еще на 15,9%. Об этом свидетельствуют свежие данные, обнародованные в штаб-квартире альянса в Брюсселе, сообщает издание Junge Welt.

Несмотря на появляющиеся в западных СМИ утверждения о замедлении темпов роста оборонных бюджетов, факты демонстрируют противоположную динамику. Как отмечает издание, вслед за скачком на 18,6% в 2024 году последует мощный прирост и в будущем году, что продолжает тренд, начавшийся с огромного увеличения трат ещё в 2023-м.

«С 2022 года общая сумма, которую НАТО, Европа и Канада ежегодно закачивают в свои армии, выросла с 375 миллиардов долларов до более чем 550 миллиардов долларов. Это рост более чем на 46% за три года!» — констатирует Junge Welt.

Таким образом, заключают авторы, несмотря на попытки представить разницу в три процентных пункта между показателями 2024 и 2025 годов как признак снижения динамики, никаких реальных сигналов о замедлении роста военных расходов не наблюдается.