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Опубликовано 2 октября, 09:55

По кусочкам не получится: Песков заявил о необходимости комплексной сделки

Песков: Киев не склонен к комплексным договорённостям по Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Киев не проявляет склонности к комплексным договорённостям по урегулированию конфликта. Об этом 2 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, отдельные и фрагментарные договорённости не способны приблизить мирное урегулирование. Песков подчеркнул, что для достижения мира необходим комплексный подход.

«Киевский режим не проявляет какой-либо склонности к каким-то комплексным договорённостям, какие-то фрагментарные не способны приблизить нас к мирному урегулированию», — сказал представитель Кремля.

Песков также напомнил позицию Владимира Путина, озвученную на пленарной сессии клуба «Валдай». По словам президента, Москве необходимо не временное прекращение огня, а мирное урегулирование.

«Договорённости могут быть только комплексными, и как вчера сказал президент: нам не нужно перемирие, нам нужен мир», — отметил Песков.

Накануне представитель Кремля также заявлял, что Украина не стала ближе к возобновлению переговорного процесса.

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Москва неоднократно заявляла, что рассматривает целью переговоров именно долгосрочное урегулирование, а не временную паузу в боевых действиях. Ранее Life.ru сообщал, что Песков назвал устойчивый мир приоритетом России и подчеркнул, что временное перемирие само по себе не решает существующие противоречия.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные конфликты — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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