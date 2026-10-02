«Придётся заплатить»: Кремль предупредил Киев о последствиях атак в Чёрном море

В Кремле дали оценку текущему военному противостоянию в черноморской акватории. Москва ведёт зеркальные боевые действия, реагируя на агрессивные шаги противника.

Официальную позицию руководства страны озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Спикер подчеркнул специфику обстановки на данном театре безопасности.

«В Чёрном море ситуация особенная», — отметил Песков.

Представитель главы государства напомнил первопричину происходящих событий. Российская армия вынуждена купировать угрозы, возникшие по вине Киева.

«Россия отвечает на те удары, которые начала наносить Украина. Украина должна заплатит свою цену за это», — прямо предостерёг чиновник.

Накануне Life.ru рассказывал, что Владимир Путин назвал российские удары в Чёрном море ответом на атаки по судам с мирными грузами. Выступая на заседании клуба «Валдай», президент утверждал, что после ответных действий России в Москву стали поступать обращения с предложениями прекратить удары.