Казахстан попросил Украину перестать бить по его танкерам в Чёрном море

Казахстан призвал Украину впредь не допускать атак беспилотников на суда республики в Чёрном море. Об этом глава МИД страны Мухтар Тлеуберди сообщил после переговоров с украинским коллегой Андреем Сибигой на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. С его слов, вопрос безопасности морских перевозок стал одной из основных тем встречи с украинским коллегой.

«Прежде всего с украинской стороной мы говорили о необходимости впредь не допускать атак беспилотников на наши суда в Чёрном море», — заявил Тлеуберди.

На полях Генассамблеи он также провёл переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. По словам казахстанского дипломата, с обоими собеседниками обсуждались двусторонние отношения в контексте продолжающегося конфликта. В официальном сообщении МИД Казахстана о встрече с Лавровым говорится, что стороны затронули региональную и международную повестку.

Кстати, МИД Казахстана ещё летом осуждал атаки на гражданские суда в Чёрном море, связанные с перевозкой нефти через инфраструктуру КТК. В Астане заявили, что удары создали угрозу экипажам и экономическим интересам страны, а также допустили требование компенсации после оценки ущерба, но к конкретным действиям это так и не перешло.