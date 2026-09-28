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Регион
Опубликовано 28 сентября, 05:38

Казахстан попросил Украину перестать бить по его танкерам в Чёрном море

Глава МИД Казахстана Тлеуберди призвал Сибигу прекратить атаки в Чёрном море

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sven Hansche

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sven Hansche

Казахстан призвал Украину впредь не допускать атак беспилотников на суда республики в Чёрном море. Об этом глава МИД страны Мухтар Тлеуберди сообщил после переговоров с украинским коллегой Андреем Сибигой на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. С его слов, вопрос безопасности морских перевозок стал одной из основных тем встречи с украинским коллегой.

«Прежде всего с украинской стороной мы говорили о необходимости впредь не допускать атак беспилотников на наши суда в Чёрном море», — заявил Тлеуберди.

На полях Генассамблеи он также провёл переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. По словам казахстанского дипломата, с обоими собеседниками обсуждались двусторонние отношения в контексте продолжающегося конфликта. В официальном сообщении МИД Казахстана о встрече с Лавровым говорится, что стороны затронули региональную и международную повестку.

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Кстати, МИД Казахстана ещё летом осуждал атаки на гражданские суда в Чёрном море, связанные с перевозкой нефти через инфраструктуру КТК. В Астане заявили, что удары создали угрозу экипажам и экономическим интересам страны, а также допустили требование компенсации после оценки ущерба, но к конкретным действиям это так и не перешло.

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Владимир Озеров
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