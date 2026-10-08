Не на один год: Песков раскрыл главное требование Кремля к соглашению по Украине

Россия рассчитывает на такие договорённости по Украине, которые будут действовать на протяжении нескольких поколений и исключат риск срыва достигнутых соглашений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле считают, что урегулирование должно быть комплексным. Отдельные договорённости по конкретным вопросам, по словам представителя президента, не могут заменить полноценного решения конфликта.

«Нам нужно решение для будущих поколений, гарантированное, застрахованное от срывов. Об этом и президент говорил, в том числе на «Валдае», — пояснил Песков.

Речь идёт о позиции, которую Владимир Путин обозначил 1 октября на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Тогда российский лидер рассказал о предложениях Дональда Трампа по украинскому урегулированию. Президент признал, что некоторые инициативы Вашингтона предполагают непростые для Москвы решения, однако в целом оценил направление переговоров положительно. Он также настаивал на гарантиях безопасности для обеих сторон.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин подтвердил курс России на нейтральный статус Украины. По словам президента, этот вопрос остаётся принципиальным для безопасности страны. Между тем в Вашингтоне заявили о продолжающихся контактах с Москвой и Киевом. Министр энергетики США Крис Райт сообщил, что администрация Трампа поддерживает диалог с обеими сторонами ради прекращения боевых действий.