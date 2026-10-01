Путин: В предложениях Трампа по Украине есть сложные для России решения

Президент России Владимир Путин заявил, что в предложениях американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине есть решения, сложные для Москвы. При этом российская сторона считает, что в целом инициатива движется в правильном направлении.

Глава государства подчеркнул, что будущие договорённости должны учитывать интересы обеих сторон. По его словам, гарантии безопасности необходимы не только Украине.

«Нам нужны гарантии безопасности не только для той стороны, с чем мы согласны. Там много предложений, в том числе и президент Трамп сделал, какие-то сложные для нас решения, но в целом мы понимаем, что это движение в правильном направлении», — сказал Путин на пленарной сессии XXIII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия».

Президент не стал уточнять, какие именно положения американских предложений Москва считает наиболее сложными.

В конце сентября США активизировали обсуждение ограниченного перемирия между Москвой и Киевом. Как писал Life.ru, Вашингтон рассчитывает добиться взаимного отказа от ударов по энергетической инфраструктуре и организовать в октябре новую трёхстороннюю встречу представителей России, Украины и США.