Трамп вновь обвинил Украину в подорожании бензина в США и ударах по НПЗ в России

Удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам стали одной из причин роста цен на топливо в США, считает американский президент Дональд Трамп. Свою оценку он опубликовал в Truth Social.

По словам главы Белого дома, ситуацию на рынке теперь определяет не столько обстановка в Ормузском проливе, сколько проблемы с нефтепереработкой. Трамп указал на атаки Украины по российским НПЗ, а также на закрытие предприятий в американских штатах, находящихся под управлением демократов, отдельно упомянув Калифорнию.

«Причиной роста цен на бензин является уже не Ормузский пролив, поскольку рекордные объёмы нефти вывозятся оттуда почти ежедневно, а «НПЗ» — российские заводы атакуются Украиной. Наши же — закрываются в «синих» штатах — таких как Калифорния — демократами», — написал Трамп.

Средняя цена дизеля в США ранее поднималась примерно до $6,5 за галлон. Высокая стоимость топлива уже заставила американские власти обсуждать дополнительные меры для увеличения предложения на внутреннем рынке.