Трамп вновь обвинил Украину в подорожании бензина в США и ударах по НПЗ в России
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com
Удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам стали одной из причин роста цен на топливо в США, считает американский президент Дональд Трамп. Свою оценку он опубликовал в Truth Social.
По словам главы Белого дома, ситуацию на рынке теперь определяет не столько обстановка в Ормузском проливе, сколько проблемы с нефтепереработкой. Трамп указал на атаки Украины по российским НПЗ, а также на закрытие предприятий в американских штатах, находящихся под управлением демократов, отдельно упомянув Калифорнию.
«Причиной роста цен на бензин является уже не Ормузский пролив, поскольку рекордные объёмы нефти вывозятся оттуда почти ежедневно, а «НПЗ» — российские заводы атакуются Украиной. Наши же — закрываются в «синих» штатах — таких как Калифорния — демократами», — написал Трамп.
Средняя цена дизеля в США ранее поднималась примерно до $6,5 за галлон. Высокая стоимость топлива уже заставила американские власти обсуждать дополнительные меры для увеличения предложения на внутреннем рынке.
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп уже называл удары Украины по российским НПЗ главной проблемой для мирового рынка дизельного топлива. Позднее американский лидер попросил Владимир Зеленского «сбавить обороты» с атаками на российские нефтеперерабатывающие предприятия. До этого Axios сообщал о требовании Трампа прекратить такие удары.
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