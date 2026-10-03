Трамп отказался от запрета на экспорт дизельного топлива США

Президент США Дональд Трамп отказался от идеи ограничить экспорт дизельного топлива после того, как страны G7 договорились выпустить на рынок 100 млн баррелей нефти и нефтепродуктов из резервов. Об этом республиканец заявил журналистам.

«Мы не собираемся вводить запрет на экспорт», — сказал хозяин Белого дома журналистам.

Ещё накануне администрация Трампа предупреждала Францию и Германию: если европейские страны не начнут сокращать запасы дизеля, Вашингтон может перекрыть его поставки из США. Переговоры шли на фоне резкого роста цен на топливо. После договорённости G7 президент заявил, что экспортного запрета не будет. Американская сторона ранее рассматривала такую меру как способ увеличить предложение дизеля внутри страны и сдержать цены.

Новая договорённость предусматривает начало поставок из резервов сразу, причём значительный объём дизельного топлива должен выйти на рынок в течение первых 20 дней. Остальную часть 100 млн баррелей планируется высвобождать на протяжении четырёх месяцев.

Ранее Дональд Трамп оказался единственным участником виртуального саммита G7, который не включил веб-камеру. Саммит был посвящён ситуации на мировом энергетическом рынке и резкому росту цен на топливо, прежде всего дизель.