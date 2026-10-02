Трамп стал единственным, кто не включил камеру на виртуальном саммите G7

Президент США Дональд Трамп оказался единственным участником виртуального саммита G7, который не включил веб-камеру. Это следует из опубликованных кадров встречи лидеров «Большой семёрки».

Трамп единственный не включил камеру на виртуальном саммите G7. Фото © X/ Fatih Birol

На экране были видны президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, глава правительства Канады Марк Карни и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Вместо изображения Трампа отображалось лишь его подключение без видео.

Саммит был посвящён ситуации на мировом энергетическом рынке и резкому росту цен на топливо, прежде всего дизель. По итогам встречи страны G7 договорились скоординированно высвободить до 100 млн баррелей нефти и нефтепродуктов из резервов в течение четырёх месяцев. Значительную часть дизельного топлива планируется вывести на рынок уже в первые 20 дней.

Ещё до саммита Трамп допускал, что США попросят Европу вывести на рынок часть стратегических запасов дизеля. Вашингтон также рассматривал возможность ограничить собственный экспорт топлива, если ситуация с дефицитом не улучшится.