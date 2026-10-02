Бессент призвал ЕС срочно увеличить поставки дизельного топлива

Министр финансов США Скотт Бессент призвал европейских партнёров Вашингтона незамедлительно нарастить поставки дизельного топлива на фоне продолжающихся перебоев. Об этом он написал в соцсети Х.

«Наши европейские партнёры должны ускорить выполнение своих существующих обязательств и незамедлительно предоставить дополнительные поставки для устранения продолжающихся перебоев», — заявил Бессент.

По словам главы американского Минфина, США уже выполняют свои обязательства по стабилизации мировых энергетических рынков. При этом, как считает Бессент, американские фермеры, дальнобойщики и предприятия не должны в одиночку нести последствия глобального дефицита топлива. Он призвал союзников перейти от обещаний к конкретным действиям.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США могут обратиться к европейским странам с просьбой вывести на мировой рынок часть стратегических запасов дизельного топлива. Заявление прозвучало на фоне сохраняющегося напряжения на мировом рынке топлива. Ранее администрация Трампа уже призывала Францию и Германию задействовать чрезвычайные запасы дизеля, чтобы увеличить предложение и сдержать стоимость горючего.