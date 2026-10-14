Логистика под ударом, операции сорваны: в Киеве раскрыли последствия ограничений Starlink

Украинские военные столкнулись с серьёзными трудностями при организации логистики на передовой после неожиданного ограничения работы спутниковой системы Starlink. Изменения затронули не только обеспечение подразделений, но и применение беспилотников на средних дистанциях. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

По словам собеседника издания, ограничения были введены ночью без предварительного предупреждения. В результате украинские подразделения оказались вынуждены отменить ряд военных операций, а возможности использования спутниковой связи на движущихся объектах существенно сократились.

Ранее бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко сообщил, что связь через терминалы Starlink начала пропадать при движении со скоростью более 160 километров в час. По его утверждению, это привело к срыву нескольких важных миссий.

Как уточняют украинские источники, изменения прежде всего затронули Starshield — военную версию спутниковой системы компании SpaceX. При этом обычные терминалы Starlink продолжили работать.

Причины ограничений официально не раскрыты. Стерненко предположил, что компания Илона Маска могла изменить условия доступа по запросу администрации президента США Дональда Трампа. Однако подтверждений этой версии со стороны Вашингтона или SpaceX пока нет.

Ситуация разворачивается на фоне сообщений о возможном сокращении американской разведывательной поддержки Украины. При этом сам Трамп ранее заявил, что Соединённые Штаты продолжают предоставлять Киеву разведданные.

Ранее Life.ru сообщал о внезапных ограничениях Starlink, из-за которых украинские военные заявили о срыве ряда операций. Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что такие технологии было бы лучше вообще не использовать в военных целях.