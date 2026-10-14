Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 октября, 12:14

«Эй, Илон, мы следим за тобой»: Сикорский пригрозил Маску после отключений Starlink для ВСУ

Сикорский пригрозил Маску из-за ограничений Starlink у украинских дронов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пригрозил американскому миллиардеру Илону Маску после сообщений об ограничениях работы спутниковой связи Starlink на Украине. С резким обращением дипломат выступил в соцсети X.

«Эй, Илон, большой человек, ты снова играешь в политику со своими продуктами? Как твои европейские клиенты, мы следим за тобой», — написал глава польского МИД.

Поводом стали жалобы украинских военных на внезапные перебои в работе Starlink. В ночь на 14 октября компания SpaceX ограничила использование военной версии системы Starshield на движущихся объектах. При скорости свыше 160 километров в час связь начала пропадать, что создало проблемы для беспилотников ВСУ.

Советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов подтвердил введение ограничений. По его словам, украинскую сторону заранее не предупредили, из-за чего сорвалось несколько военных операций. Он предположил, что решение связано с текущей политической ситуацией.

При этом официальных подтверждений того, что ограничения ввели по политическим причинам или по требованию администрации Дональда Трампа, нет.

FT: Маск допустил использование Starlink для ударов по России с важным условием
FT: Маск допустил использование Starlink для ударов по России с важным условием

Ранее Life.ru сообщал о другом конфликте Сикорского с Илоном Маском из-за Starlink. В августе польский министр пригрозил прекратить финансирование спутниковой связи для ВСУ после того, как SpaceX исключила Польшу из европейской зоны роуминга. Дипломат потребовал прекратить дискриминацию польских пользователей и напомнил, что Варшава ежегодно тратит на услуги компании около 50 миллионов долларов. Тогда он также обратился к предпринимателю со словами «Эй, большой человек» и предупредил, что польские власти могут пересмотреть свои расходы.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Украина
  • Польша
  • США
  • Илон Маск
  • starlink
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar