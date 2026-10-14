«Эй, Илон, мы следим за тобой»: Сикорский пригрозил Маску после отключений Starlink для ВСУ

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пригрозил американскому миллиардеру Илону Маску после сообщений об ограничениях работы спутниковой связи Starlink на Украине. С резким обращением дипломат выступил в соцсети X.

«Эй, Илон, большой человек, ты снова играешь в политику со своими продуктами? Как твои европейские клиенты, мы следим за тобой», — написал глава польского МИД.

Поводом стали жалобы украинских военных на внезапные перебои в работе Starlink. В ночь на 14 октября компания SpaceX ограничила использование военной версии системы Starshield на движущихся объектах. При скорости свыше 160 километров в час связь начала пропадать, что создало проблемы для беспилотников ВСУ.

Советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов подтвердил введение ограничений. По его словам, украинскую сторону заранее не предупредили, из-за чего сорвалось несколько военных операций. Он предположил, что решение связано с текущей политической ситуацией.

При этом официальных подтверждений того, что ограничения ввели по политическим причинам или по требованию администрации Дональда Трампа, нет.

Ранее Life.ru сообщал о другом конфликте Сикорского с Илоном Маском из-за Starlink. В августе польский министр пригрозил прекратить финансирование спутниковой связи для ВСУ после того, как SpaceX исключила Польшу из европейской зоны роуминга. Дипломат потребовал прекратить дискриминацию польских пользователей и напомнил, что Варшава ежегодно тратит на услуги компании около 50 миллионов долларов. Тогда он также обратился к предпринимателю со словами «Эй, большой человек» и предупредил, что польские власти могут пересмотреть свои расходы.