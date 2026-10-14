На украинской территории зафиксировали масштабный сбой в функционировании спутникового оборудования компании Илона Маска. Устройства начали массово терять соединение при передвижении со скоростью более 160 километров в час.

Корректировка параметров доступа произошла в тёмное время суток. По информации местной прессы, данные новшества привели к тому, что сорвалось «несколько важных миссий ВСУ».

Представители киевского силового блока открыто выражают недовольство внезапной блокировкой аппаратуры. Бывший советник главы оборонного ведомства Сергей Стерненко допустил, что ограничение пропускной способности каналов инициировано Белым домом по распоряжению Дональда Трампа.

Примечательно, что сам глава Соединённых Штатов днём ранее публично утверждал о непрерывном снабжении партнёров американскими секретными сводками.

Однако Владимир Зеленский озвучил противоположную позицию. Украинский лидер подчеркнул, что Киев вовсе не получал разведывательную информацию во время огневых налетов на объекты страны.

На фоне возникшего аппаратного блэкаута российские войска нанесли результативное поражение ключевым энергетическим узлам украинской столицы. Ситуация грозит окончательно разрушить координацию маневренных групп противника на линии боевого соприкосновения.