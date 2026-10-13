Украина вновь не получила данных о пусках ракет перед взрывами в Киеве

Украинская сторона вновь не получила предварительной информации о ракетных пусках перед взрывами в Киеве. О повторном отсутствии предупреждения сообщил главарь киевского руководства Владимир Зеленский на фоне сообщений о новой атаке на столицу Украины.

«Российский удар баллистикой по Киеву. Опять без предупреждения от партнёров», — написал экс-комик в соцсетях.

По данным украинского издания «Общественное», вечером 13 октября в Киеве прогремели взрывы. Подробности произошедшего пока уточняются.

Аналогичная ситуация возникла накануне. Владимир Зеленский признал, что западные партнёры не предупредили Украину о запуске российских баллистических ракет. Воздушные силы ВСУ также сообщили, что информация об угрозе поступила уже после обнаружения целей над Киевом.

Ранее Politico со ссылкой на источники сообщало, что американская сторона объяснила отсутствие предупреждения неблагоприятными погодными условиями. При этом официальных подтверждений причин задержки передачи сведений не последовало.

Ситуация развивается на фоне сообщений о возможном ограничении Вашингтоном разведывательной поддержки Киева. По данным американских СМИ, США предупреждали украинскую сторону о таких последствиях в случае продолжения атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. Однако Дональд Трамп 13 октября заверил, что обмен информацией не прекращался.

Ранее Зеленский признал отсутствие предупреждения от США перед баллистической атакой на Киев. По его словам, разведывательная информация о запуске ракет необходима для своевременного оповещения населения. При этом в Киеве не уточнили, связано ли произошедшее с возможным изменением позиции Вашингтона.