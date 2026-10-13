Зеленский: Украина не получила от США предупреждение о баллистической атаке

Владимир Зеленский подтвердил, что Украина накануне не получила от США разведданные о запуске баллистических ракет по Киеву. По его словам, из-за этого украинская сторона не получила предварительного предупреждения об атаке.

«Касательно этого удара, к сожалению, не было предупреждения от партнёров. Разведывательные данные о запуске российских баллистических ракет помогают спасать жизни людей», — написал Зеленский.

Он добавил, что информация о пусках баллистики является одним из наиболее критичных элементов предупреждения об угрозе и позволяет заранее оповещать население.

Ранее в украинских источниках появилась версия, что США могли прекратить передачу Киеву части разведывательных данных. До этого СМИ сообщали, что Вашингтон рассматривал возможность ограничить передачу разведданных Украине, если Киев не прекратит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Напомним, на прошлой неделе Дональд Трамп сообщил о договорённости с Владимиром Путиным по поставкам российского дизеля на американский и мировой рынки: речь идёт более чем о 300 тыс. тонн немедленно и дальнейших партиях до конца года. Вашингтон временно смягчил ограничения на российский дизель, рассчитывая снизить цены на топливо в США. Владимир Зеленский назвал решение »слабым» и »инвестицией в войну», заявив, что такие шаги дают Москве дополнительные ресурсы.

После критики Зеленского Трамп, напротив, публично обвинил Киев в ударах по российским НПЗ, которые, по его словам, усугубили дефицит дизеля, и призвал Украину задуматься о смене руководства ради возобновления переговоров. Позднее представители администрации США объясняли украинской стороне, что сделка по дизелю должна была «смягчить» позицию Москвы и вернуть Россию к переговорам