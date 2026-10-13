Украина не получила данных о запуске ракет и заметила их только над Киевом

На Украине признали, что не получили информацию о запуске российских ракет. Взрывы в Киеве произошли ещё до объявления воздушной тревоги, пишет издание «Страна».

Запущенные ракеты были зафиксированы уже над городом. Всего прогремело от шести до восьми взрывов. Данные об отсутствии информации о запуске подтвердили в Воздушных силах ВСУ. Там отметили, что устанавливают причину.

Ранее стало известно, что США могут лишить Украину разведданных, если Киев продолжит атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. Кроме того, украинская сторона рискует остаться без поставок вооружений.