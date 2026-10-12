KI: США пригрозили главкому ВСУ Драпатому из-за ударов по российским НПЗ

Представители администрации президента США Дональда Трампа пригрозили главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому и заместителю руководителя офиса Зеленского Павлу Палисе последствиями возможных ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом сообщает Kyiv Independent со ссылкой на двух неназванных украинских чиновников.

По данным издания, американские представители связались с высокопоставленными украинскими военными и чиновниками после объявления Трампом энергетического перемирия. Вашингтон предупредил, что новые атаки на российскую энергетическую инфраструктуру могут привести к прекращению передачи разведывательной информации и поставок вооружений по программе PURL.

«Они обзвонили всех высокопоставленных военных с угрозами. Всем говорят, что отключат и обмен разведданными, и PURL», — рассказал один из собеседников издания.

Другой источник подтвердил, что звонки с американской стороны получили лично Драпатый и Палиса. Последний также сообщил Financial Times, что представители администрации Трампа угрожали ему последствиями в случае нарушения договорённостей.

Программа PURL предусматривает закупку американского вооружения для Украины за счёт средств европейских союзников. По сведениям Kyiv Independent, за первый год её действия таким образом были поставлены вооружения на 6,7 миллиарда долларов.

Ранее и другие СМИ сообщали, что США пригрозили Украине остановкой поставок оружия и прекращением обмена разведданными из-за ударов по российским НПЗ. По данным Financial Times, американские представители связывались с Киевом и европейскими столицами, требуя прекратить атаки на нефтеперерабатывающие предприятия России. Среди возможных мер давления называлась приостановка механизма PURL.