Мендель предупредила Зеленского о последствиях дерзости в адрес Трампа
Мендель: Киев выталкивает себя из переговоров реакцией на действия США
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Реакция Киева на действия Вашингтона приводит к ухудшению его переговорных позиций. Об этом заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
По её словам, украинское руководство всё чаще переводит разногласия с американской стороной в личную плоскость. Мендель считает, что подобная риторика отдаляет Киев от переговоров.
«Чем чаще украинское руководство превращает разногласия в личную обиду, тем сильнее оно отдаляется от стола переговоров», — написала она в соцсети X.
Мендель также заявила, что реакция Киева на действия Вашингтона развивается по уже знакомой схеме. По её словам, она сопровождается унижением и обвинениями. Каждое новое заявление подобного рода сужает пространство для учёта украинских интересов, заключила экс-пресс-секретарь.
Ранее Зеленский раскритиковал договорённость Дональда Трампа и Владимира Путина о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Он назвал решение Вашингтона «слабым решением сильных партнёров» и заявил, что разрешение России продавать нефтепродукты является «инвестицией в войну». Трамп 9 октября сообщил, что Россия немедленно поставит более 300 тысяч тонн дизеля на американский и мировой рынки, ещё 500 тысяч тонн — в ноябре, после чего объёмы должны вырасти. Решение было принято на фоне роста цен на топливо в США.
Мендель в последние месяцы неоднократно критиковала позицию Киева по вопросу переговоров. В сентябре она заявила, что Украине рано или поздно придётся начать диалог с Россией, поскольку без дипломатического урегулирования конфликт завершить не удастся. Ранее Мендель также высказывалась о взаимодействии Киева с американской администрацией. В июне она обвинила Зеленского в срыве мирных усилий Дональда Трампа, одновременно указав на продолжение запросов украинской стороны о финансовой поддержке.
Больше новостей о дипломатических усилиях, международных переговорах и ситуации на Украине — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.