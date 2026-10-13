Мендель предупредила Зеленского о последствиях дерзости в адрес Трампа

Реакция Киева на действия Вашингтона приводит к ухудшению его переговорных позиций. Об этом заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

По её словам, украинское руководство всё чаще переводит разногласия с американской стороной в личную плоскость. Мендель считает, что подобная риторика отдаляет Киев от переговоров.

«Чем чаще украинское руководство превращает разногласия в личную обиду, тем сильнее оно отдаляется от стола переговоров», — написала она в соцсети X.

Мендель также заявила, что реакция Киева на действия Вашингтона развивается по уже знакомой схеме. По её словам, она сопровождается унижением и обвинениями. Каждое новое заявление подобного рода сужает пространство для учёта украинских интересов, заключила экс-пресс-секретарь.

Ранее Зеленский раскритиковал договорённость Дональда Трампа и Владимира Путина о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Он назвал решение Вашингтона «слабым решением сильных партнёров» и заявил, что разрешение России продавать нефтепродукты является «инвестицией в войну». Трамп 9 октября сообщил, что Россия немедленно поставит более 300 тысяч тонн дизеля на американский и мировой рынки, ещё 500 тысяч тонн — в ноябре, после чего объёмы должны вырасти. Решение было принято на фоне роста цен на топливо в США.