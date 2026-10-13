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Регион
Опубликовано 13 октября, 10:22

«Большая ошибка»: В Европе предрекли Зеленскому расплату за одно слово

Журналист Христофору заявил, что ЦРУ могло бы легко сменить власть на Украине

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Соединённым Штатам не составит труда сместить Владимира Зеленского. Такое мнение высказал кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала, рассуждая о недавних словах Дональда Трампа про необходимость замены киевского главаря.

По словам журналиста, смена власти на Украине для американских спецслужб — задача элементарная.

«Чтобы провести смену режима на Украине, вам даже не нужен профессионал из агентства с названием из трёх букв. Это можно поручить стажёру начального уровня», — заявил он, имея в виду ЦРУ, АНБ и другие ведомства.

Христофору обратил внимание и на резкие высказывания Зеленского в адрес Трампа. Он напомнил, что глава Украины публично назвал американского президента слабым, а теперь Трамп говорит о необходимости его заменить. По словам Христофору, американского лидера можно называть по-всякому, но только не слабым. Он считает, что Зеленский допустил большую ошибку.

Избегающий выборов Зеленский выпил храброй воды и пояснил Трампу за демократию
Избегающий выборов Зеленский выпил храброй воды и пояснил Трампу за демократию

Ранее сообщалось, что Зеленский отказался уходить и вновь исключил проведение президентских выборов в нынешних условиях, несмотря на призыв Трампа. Выступая на Варшавском форуме по безопасности, он дал понять, что вернётся к этой теме только после длительного прекращения огня.

Напомним, 9 октября президент США Дональд Трамп сообщил о договорённости с президентом РФ Владимиром Путиным увеличить поставки российского дизеля на американский и мировой рынки: речь шла как минимум о 300 тыс. тонн немедленно, ещё 500 тыс. тонн в ноябре и 1 млн тонн позднее. Сделка сопровождалась частичным смягчением американских ограничений на российский энергоэкспорт. Владимир Зеленский раскритиковал решение Вашингтона, назвав его «слабым» и заявив, что «мир не достигается через слабость».

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Вероника Бакумченко
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