Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что он торпедировал все усилия президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию. Одновременно с этим киевский главарь продолжает выпрашивать у американского лидера всё больше денег.

«Прикрываясь печальными глазами и притворством жертвы, он торпедировал все серьёзные мирные усилия, проваливал переговоры, а теперь, похоже, пытается подорвать рейтинг президента», — написала Мендель.

По её словам, выступая по американскому телевидению, Зеленский сделал то, что у него получается лучше всего: изобразил беспомощную жертву, одновременно нападая на Дональда Трампа и американский народ, который отправил ему миллиарды долларов.

Ранее Life.ru писал, что киевский главарь Владимир Зеленский направил Дональду Трампу письмо с просьбой о поставках систем ПВО, однако бывшая пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель заявила, что Зеленский отклонил множество мирных инициатив. Экс-комик оттолкнул новую американскую администрацию и даже называл США «врагом украинской демократии», а теперь, не выстроив надёжной защиты для граждан, он ставит Вашингтон в неловкое положение, поскольку в случае отказа американская сторона рискует выглядеть плохим союзником.